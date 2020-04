Facebook

Seit dem 14. April gibt es die ersten Lockerungen im Handel © APA/ROBERT JAEGER

26 Corona-Erkrankte gab es Montag in Kärnten. Damit zeigt sich: Auch seit den Teilöffnungen im Handel vom 14. April, als Baumärkte und kleinere Geschäfte wieder aufsperren durften, gehen die Zahlen der Neuerkrankungen weiter nach unten. Vor 14 Tagen gab es 136 Infizierte. Vier Tage lang wurden in der Vorwoche in Kärnten gar keine Neuerkrankungen verzeichnet. Montag und am Tag davor gab es je zwei neu Infizierte, „was aber kein Grund für Beunruhigung ist, dass die Kurve wieder nach oben steigen könnte“, so Gerd Kurath. Als Leiter des Landespressedienstes ist er bei den täglichen Besprechungen des mit Politikern und Experten besetzten Corona-Koordinierungsteams des Landes dabei und dessen Sprecher nach außen. Zwölf Erkrankte müssen derzeit in Spitälern versorgt werden, sechs von ihnen intensivmedizinisch. Die Gesamtzahl der bisher in Kärnten bestätigten Corona-Fälle lag Montag bei 406, am 14. April waren es 386. Aktuell gibt es 368 Genesene, vor 14 Tagen waren es 241.

„Momentan schaut es trotz der Teilöffnungen sehr positiv aus“, betont Kurath. „Aber aufpassen und alle Maßnahmen einhalten“, das müsse man weiterhin sehr sorgfältig und gerade mit Blick auf das weitere Hochfahren im Handel und dann in Schulen und Gastronomie. Also Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen.