„Das Geld, das kommt und geht“, heißt es in einem Bericht der Friauler Tageszeitung „Messaggero Veneto“ zur Nachhaltigkeit der diesjährigen Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Und auch wenn im Vorfeld solcher Großveranstaltungen immer von der großen Werbewirksamkeit und den Besucherströmen geschwärmt wird, die Geld einbringen würden, steht man in Italien jetzt doch einem Finanzdebakel gegenüber.

Der Veranstalter, die Stiftung „Fondazione Milano Cortina“, blieb allein am Austragungsort Cortina in der Region Venetien auf einem Minus von 26 Millionen Euro sitzen. Dieses Loch in der Kasse möchte die Stiftung nun gerne vom Steuerzahler über die Region Veneto zurückerhalten. Doch das Finanzdebakel wird noch etwa zehnmal größer.

Das Problem begann schon vor den Spielen. Im Jahr 2019 wurden nämlich rund 1,4 Milliarden Euro budgetiert. Die Investitionen stiegen jedoch auf 1,7 Milliarden Euro. Auf der Einnahmenseite verzeichnet man nach den Spielen 570 Millionen Euro an Sponsorengeldern und Einnahmen aus Fernsehübertragungsrechten sowie 200 Millionen Euro durch den Verkauf von Eintrittskarten. Wie viel durch den Verkauf von Merchandise-Artikeln eingenommen wurde, ist noch nicht bekannt.

Steuerzahler soll zahlen

Doch die Verkäufe scheinen hinter den Erwartungen zurückzubleiben. Die Daten zu diesem wirtschaftlichen Trauerspiel wurden den Mitgliedern der Stiftung offenbart. Zu ihnen zählt die Region Veneto. Denn die Stiftung selbst wird zum 31. Dezember dieses Jahres ihre Tätigkeit einstellen und plant dies mit einer ausgeglichenen Bilanz.

Die zu erwartenden Mehrkosten von rund 230 Millionen Euro und die Einnahmeausfälle von rund 80 Millionen Euro muss jedoch jemand bezahlen. Jetzt hoffen die Regionen und Gemeinden, dass das Olympische Komitee 100 Millionen Euro übernimmt. Für den Rest müssen ohnehin Staat, Region und Gemeinden aufkommen – mit anderen Worten: der Steuerzahler.

Pläne in Kärnten auf Eis

In Kärnten wurde in den vergangenen Jahren auch immer wieder über eine Olympia-Bewerbung diskutiert. Zuletzt plante man, gemeinsam mit den Nachbarländern eine Alpe-Adria-Olympiade 2034 oder 2038 auszutragen. Doch diese Pläne wurden vor eineinhalb Jahren auf Eis gelegt – unter anderem aus finanziellen Gründen.