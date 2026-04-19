Im Vorjahr rettete die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ die beiden letzten Restaurantbären Sloweniens. „Mici“ und „Felix“ harrten ihr Leben lang in kleinen Betonkäfigen vor Gaststätten aus, um Gäste anzulocken. Mittlerweile leben die beiden Bären im Bärenwald Arbesbach in Niederösterreich. Dorthin sollte demnächst auch „Tim“ gebracht werden. So zumindest der Plan der Tierschützer. Doch der Besitzer des privaten Zoos im slowenischen Horjul weigert sich, das über 20 Jahre alte Tier abzugeben.

Bär zeige Verhaltensauffälligkeiten

Kürzlich waren Tierschützerinnen vor Ort, um sich ein Bild vom Zustand des Tieres zu machen. Der Zoobesitzer verweigerte „Vier Pfoten“ jedoch den Besuch des Braunbären, wie die Organisation in einer Aussendung mitteilte. Lediglich eine Wildtierärztin der Veterinärmedizinischen Universität Wien durfte das Areal betreten und Tims Zustand visuell begutachten. Nach deren Angaben zeigte der Bär Verhaltensauffälligkeiten, die bei in Gefangenschaft lebenden Tieren als Stressanzeichen gelten. „Er lief ständig auf und ab und presste seinen Körper gegen die Gitterstäbe. Das ist kein Wunder: Er lebt in einem kleinen, größtenteils aus Beton bestehenden Gehege mit lediglich einem Holzstamm und einem Ball als Beschäftigungsmaterial“, so Wildtierärztin Johanna Painer-Giger. Eine umfassende Beurteilung des Gesundheitszustands sei jedoch nur im Rahmen einer detaillierten tierärztlichen Untersuchung unter Narkose möglich.

„Wollen mir den Bären wegnehmen“

Kritik äußert „Vier Pfoten“ auch am Umgang des Besitzers mit dem Tier. In einem Fernsehbericht sei zu sehen gewesen, wie dieser den Bären im Gehege fütterte und sich dabei im direkten Kontakt mit dem Tier befand. Fachleute weisen darauf hin, dass ein solcher Umgang mit Wildtieren sowohl Sicherheitsrisiken birgt als auch dem Tierwohl schaden kann.

Der Zoobesitzer äußerte sich unterdessen gegenüber slowenischen Medien. Er sieht die Angelegenheit naturgemäß anders und könne nicht fassen, dass man ihm den Bären wegnehmen wolle, so der Mann gegenüber der Tageszeitung „Slovenske novice“. Auch die Polizei wurde eingeschaltet.