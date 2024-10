In der Lichtshow flackern helle Statuen aus dem Dunkel. Aus seinem Ädikula, einem tempelartigen Blindfenster, schaut Herkules in stolzer Pose auf die Bühne und die Arena zu seinen Füßen. Der griechische Halbgott ist hier Schirmherr über ein Theater unter Welterbeschutz der Unesco. Rund um ihn, mit versteinerter Miene und Blickrichtung Rom, verharren reglos die Herrschaften, die das Theater finanziert haben. Partout wollten die ehrbaren Mitglieder der Accademia Olimpica schon vor 440 Jahren in Vicenza ein Theater haben. Da traf es sich gut, dass der berühmteste Architekt jener Zeit ein gefeierter Sohn der Stadt war: Andrea Palladio.