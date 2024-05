Fünf Tage lang kommen Fans der Electronic Music in Kroatien auf ihre Kosten. Von heute, 29. Mai, bis zum 2. Juni findet in Porec das Lighthouse Festival statt. Geravet wird in den Clubs einer Hotel- und Apartmenthalbinsel, auch im Sonnenuntergang wird zu elektronischen Beats getanzt. Die 3500 Besucherinnen und Besucher übernachten vor Ort - im Hotel, in Apartments oder in Villen. Das Lineup kann sich sehen lassen. 120 Künstlerinnen und Künstler treten beim Festival auf. Zu den Top Acts zählen Ellen Allien, Marcel Dettmann und Marlon Hoffstadt. Wer es dazwischen ruhiger angehen möchte, hat die Möglichkeit Tennis zu spielen, zu schwimmen oder dem Yoga zu frönen.

Seit mehr als zehn Jahren trägt das Festival die Handschrift von „lichterloh“, die in Wien mit digitalen Technologien experimentieren. Das Duo zeichne dafür verantwortlich, dass aus einer spontanen Reise nach Kroatien im Jahr 2013, ein international anerkanntes Festival wurde. „lichterloh“ sei vor allem für seine visuellen Live-Performances bekannt und hat weltweit mit Künstlern wie Grandmaster Flash, Dixon oder James Murphy zusammengearbeitet.