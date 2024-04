Elisabeth Bliemel führt ein Doppelleben. Tagsüber ist die 35-jährige Vollzeit-Barista im Kaffee Tribeka in der Grazer Technikerstraße. Doch sobald die Sonne untergeht (und sie Feierabend hat), wird sie zu Emily Fox, jener Sängerin und Produzentin, die alleine auf der Plattform Spotify bereits zehn Millionen Streams und aktuell über 360.000 monatliche Hörerinnen und Hörer verzeichnen kann. Dabei hat alles recht unspektakulär angefangen. Die gebürtige Fürstenfelderin, die „schon ewig“ in Graz wohnt, begann 2018 damit, Cover von Popsongs, bei denen sie sich selbst am Klavier oder auf der Gitarre begleitete, auf Social Media zu stellen.