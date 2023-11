„Venedig war verloren, nun haben wir Zukunft“

Reportage. In der Lagunenstadt denkt man mit Schrecken an die Flutkatastrophe vom 12. und 13. November 2019. Nun bannt die Mose-Barriere Flut und Angst. Glasschutz für San Marco: „Nie wieder Salzwasser in der Basilika.“