Ein 34-jähriger Mann aus Villach hat am Sonntagabend einen Unfall verursacht und seinen Führerschein verloren. Der Fahrer kam in alkoholisiertem Zustand von auf der B83 (Kärntner Straße) in der Gemeinde Finkenstein auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Unfallgegner und seine Beifahrerin wurden verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.