Schon seit acht Jahren ist eine Frau aus Villach mit einem Betrüger in Kontakt. Der Mann hat die 82-Jährige über Social Media kontaktiert. Daraus wurde eine Internetbekanntschaft und der Mann stellte ihr auch seinen Sohn vor. Im Laufe der Zeit wurde unter verschiedensten Vorwänden wie Krankheit, Bluttransfusionen, Medikamente, Schule oder Gefängnisaufenthalt immer wieder um Überweisung von Geld gebeten.

Anfänglich bezahlte die Frau mittels eines Online-Bezahlprogramms nach Spanien und Nigeria. Später fanden die Transaktionen dann mittels Bitcoins statt. Erst als sie wiederholt aufgefordert wurde, eine Gefängnisrechnung für den Sohn zu bezahlen, wurde die Frau aufmerksam und zeigte den Betrug an. Die Frau hat in diesem Zeitraum mehrere zehntausend Euro an den Mann überwiesen.