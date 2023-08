Ein 56 Jahre alter italienischer Kellner wird verdächtigt, seit 17. Mai in einem Speiselokal in der Gemeinde Maria Wörth am Wörthersee bei der Verrechnung nur die Speisen boniert und die Getränke in seine eigene Tasche kassiert zu haben.

Nach bisherigem Erhebungsstand konnten ihm zumindest Veruntreuungen in Höhe von rund 1000 Euro nachgewiesen werden. "Die Schadenshöhe dürfte jedoch noch größer sein. Die Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen", teilt die Polizei in einer Aussendung mit.