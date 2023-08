Ihre Eltern mussten aus Titos Jugoslawien nach Argentinien flüchten. Ihrer Mutter hielten Sie später vor, sie hätte ihre Kinder so aufgezogen, als lebte die Familie in Ljubljana – tatsächlich lebten Sie 15.000 Kilometer von der Heimat entfernt. Was war Ihre Identität?

BERNARDA INZKO-FINK: Die Mutter konnte nichts dafür. Ich war ein slowenisches Kind in Buenos Aires, brav und gehorsam in unserer slowenischen Gemeinde. Dann folgten Jahre des Wachwerdens. Als ich an die Uni gekommen bin, hatte ich eine späte Pubertät, wurde revolutionär. Ich war ein Kind zweier Welten, das bin ich geblieben. Ich bin genauso Argentinierin wie Slowenin.