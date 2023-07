Am Freitag ist ein erst 16 Jahre alter Paragleiter vom sogenannten "1000er-Startplatz" auf der Kanzelhöhe auf der Gerlitzen gestartet. Bereits kurz darauf verlor der Pilot aus dem Bezirk Villach stark an Höhe und landete unmittelbar unterhalb der Startwiese in einem Baum. Er wurde leicht verletzt, konnte aber selbst nicht mehr absteigen.

Die Bergrettung wurde mit sechs Mann alarmiert und Rettungsteams wurden vom Polizeihubschrauber Libelle zum Unfallort geflogen. Nach erfolgter Bergung wurde der 16-Jährige mittels Tau ins Tal geflogen.