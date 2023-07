Gegen 7 Uhr morgens ist am Montag ein Pferd von einer Koppel in der Gemeinde Gurk (Bezirk St. Veit) ausgerissen. Das Tier begab sich in den Gurkfluss und konnte sich später nicht mehr selbstständig an das Ufer retten. Das Friesenpferd trieb rund 700 Meter ab und konnte sich auf eine kleine Insel retten. Eine Passantin bemerkte den Vorfall und gelangte über ein paar angeschwemmte Holzstücke auf die Insel, wo sie das Pferd zu beruhigen versuchte. Mittels Rettungsseil konnte das Tier schließlich von der Feuerwehr Gurk sicher zurück an Land gebracht werden.