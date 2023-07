Im Rahmen seiner Ausbildung hat sich ein 31-jähriger Bergsteiger auf dem Weg Richtung Pasterzenboden in Heiligenblut schwer verletzt. Ein Felsbrocken, an dem sich der Deutsche festhielt, löste sich plötzlich. Der Mann konnte vorerst noch selbst zur Oberwalderhütte absteigen. Dort verschlechterte sich sein Zustand jedoch und er musste nach Absetzen eines Notrufes vom Rettungshubschrauber C7 am Samstagmorgen in das BKH Lienz gebracht werden. Der eigentliche Unfall passierte bereits am Freitag.