Meist beginnt sein Tagwerk um fünf Uhr früh, wenn er zu den Schafen schaut, ob „alles sauber ist und alles passt“, etwas Heu einstreut und sich dann auf den Weg zur Arbeit macht. Marius Treffner verbindet täglich seine Leidenschaft für die Kärntner Brillenschafe mit dem Hauptberuf in einem pharmazeutischen Unternehmen in Feldkirchen. Mit der Zucht der alten, autochthonen (einheimischen), vom Aussterben bedrohten Rasse begann der verheiratete Vater zweier Töchter, dessen Vater und Bruder „immer schon“ eine kleine Landwirtschaft betrieben hatten, 2019 mit 20 Mutterschafen. „Die Brillenschafe sind sehr genügsam, vielseitig einsetzbar, besonders in steilen Gebieten, die von Rindern nicht beweidet werden können. Mit ihnen gibt es ganz selten Probleme“, sagt Treffner über das „kleine Tier mit dem großen Nutzen“.