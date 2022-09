Ein tödliches Ende hat eine Wanderung für einen 64-jährigen Deutschen am Donnerstag in Kärnten gehabt.

Deutscher Wanderer erlitt in Kärnten Herzstillstand

Der Wanderer, der gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinem Sohn im Bereich der Garnitzenklamm in der Gemeinde Hermagor unterwegs war, sackte am Nachmittag plötzlich zusammen und blieb regungslos liegen, wie die Polizei am Abend mitteilte.