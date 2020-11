Tag der Kinderrechte "Krise trifft uns alle, ganz besonders jedoch junge Menschen"

Facebook

Kärntens Kinder- und Jugendanwätling Astrid Liebhauser © Kulmer

Morgen, am 20. November, ist der internationale Tag der Kinderrechte. Österreichs Kinder- und Jugendanwälte (KIJA) nehmen den Tag zum Anlass, um gerade in Zeiten der Corona-Pandemie auf die Rechte der Kinder aufmerksam zu machen. In einem gemeinsamen Schreiben wenden sie sich am Donnerstag an die Öffentlichkeit. "Die Krise trifft uns alle, ganz besonders jedoch junge Menschen. Die Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen haben nicht nur Auswirkungen auf ihren Alltag, ihre Beziehungen und ihr Wohlergehen, sondern auch auf ihre Grundrechte."