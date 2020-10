Facebook

Herbststimmung am Wörthersee. Schnee auf den Bergen ist um diese Zeit im Jahr nichts Ungewöhnliches © Markus Traussnig

Noch vor wenigen Tagen zeigte sich der Oktober von seiner winterlichen Seite. In Oberkärnten schneite es am vergangenen Donnerstag bis in die Täler, auf Bergstraßen führte die Kombination aus Sommerreifen und rutschiger Fahrbahn zu so manchem Blechsalat.