Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Roze Ibrahim erlebte eine abenteuerliche Flucht © (c) WALLNER KORNELIA

"Das Boot war überladen, der Benzintank leer. Ein Mann begann, alle Rucksäcke ins Meer zu werfen. Ich hatte nichts mehr außer der dünnen Kleidung, die ich am Leibe trug“, erinnert sich Roze Ibrahim (17), die heute in Maria Saal lebt, im von Kornelia Wallner nach ihren Erzählungen verfassten Buch „Mein Name ist Roze. Ich bin zwölf Jahre alt“ an ihre gefährliche Flucht von der Türkei nach Griechenland.