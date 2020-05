Pflichtpraktika für Schüler sollen so gut wie möglich absolviert werden, Ferialjobs sind indes in akuter Gefahr. Rechtsanspruch auf zugesicherte Jobs gibt es keinen.

© KK/Privat

Für einige Schüler und Studenten sind sie unausweichlich, andere nützen sie hauptsächlich, um etwas Geld zu verdienen. Die Rede ist von Ferialjobs. Für befristete Sommer-Engagements sieht es heuer in Kärnten coronabedingt nicht sonderlich gut aus. Da viele Unternehmen ihre Angestellten in Kurzarbeit schickten, werden Rückholaktionen in vollständige Beschäftigungsverhältnisse Priorität haben.