Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Osterhasen mit Mundschutz © APA/Jäger

Mit welchen Basteleien und Zeichnungen bereiten sich Ihre Kinder gerade auf den Osterhasen vor? Wie schauen Ihre Osterdekoration und Ihr Osterschmuck aus? Wie feiern Sie den heutigen Palmsonntag? Und werden Sie heuer die Osterjause per Video-Anruf mit Ihren Lieben genießen? Die Kleine Zeitung sucht ab sofort Ihre Beiträge in Bild- und Textform. Unsere Leser können so den Kärntnern zeigen, wie Ostern heuer im Zeichen des Daheimbleibens abläuft.

Wie macht man mit? Schicken Sie uns Ihre österlichen Momente mit dem Betreff „Ostern Kärnten“ per E-Mail an die Adresse reporter@kleinezeitung.at. Bitte nicht vergessen, Absender und Wohnort anzugeben. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften, bei denen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.