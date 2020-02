Über 100 km/h auf Bergen Ferien starten mit Traumwetter, dann wird es wieder stürmisch

Orkanartiger Sturm kann ab Montag in Kärnten und Osttirol vor allem auf den Bergen wieder zu Problemen führen. Am Wochenende heißt es jetzt aber erst einmal: "Traumwetter genießen!".

Windspitzen über 100 km/h werden auf den Bergen prognostiziert © Fuchs Jürgen

Rund 60.100 Kärntner Schüler starteten heute, Freitag, in die Semesterferien. 5300 Volksschulkinder halten ihr erstes Zeugnis in den Händen. Für alle, die in den Ferien nicht mit der Familie verreisen und lieber zu Hause bleiben, hat Meteorologe Reinhard Prugger von den "Meteo Experts" einen Tipp: "Wintersportler sollten das Traumwetter am Wochenende ausnutzen!".