Das Land steht vor einer Weichenstellung beim Notärztedienst © APA/Jakob Gruber

Jahrelang lief die notärztliche Versorgung in Kärnten wie am Schnürchen, ehe es zu den Weihnachtsfeiertagen in Villach, und danach auch in Spittal, erstmals zu Ausfällen kam. Weil es gleichzeitig auch beim neu aufgestellten ärztlichen Bereitschaftsdienst am Wochenende Anlaufschwierigkeiten gab, war die Aufregung groß und beschäftigte gestern den Landtag.