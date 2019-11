Gewalt an Frauen„Es herrscht viel Krieg in den Beziehungen“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beratungsstellen helfen Frauen etwa in Trennungssituationen. Sich vorab beraten zu lassen, um sich nicht in Gefahr zu bringen, sei sinnvoll, raten Expertinnen © Eva Maria Griese/KK

In Rain erschlägt ein 21-Jähriger seine Mutter, in Neu-Feffernitz wird eine Schwangere tot in ihrer Badewanne aufgefunden und in Guttaring verletzt eine Paketbombe ihres Ex-Mannes eine dreifache Mutter schwer. Die schrecklichen Gewaltverbrechen, die alleine heuer in Kärnten an Frauen verübt wurden, machen sprachlos. Im Rahmen der Kampagne „16 Tage gegen die Gewalt“ setzt auch das Referat für Frauen und Gleichbehandlung des Landes Kärnten ein Zeichen für eine gewaltfreie Zukunft von Frauen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg, wie die Expertinnen der Frauenberatung Belladonna in Klagenfurt wissen.