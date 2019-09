Facebook

Die Träger des Mobilitätspreises mit Bürgermeisterin Maria Luise Mathiaschitz und Landesrat Sebastian Schuschnig © LPD/ Wolfgang Jannach

Salzburg investiert doppelt so viel Geld in den öffentlichen Verkehr wie Kärnten, Tirol sogar das Fünffache. Daher verwies Mobilitäts-Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) bei der Verleihung des Mobilitätspreises am Mittwoch in Klagenfurt auf den „großen Aufholbedarf des Landes".