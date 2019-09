Kleine Zeitung +

306 Kinder müssen noch warten Ab 2020 gibt es einheitliche Tests für Vorschüler

Für 5316 Tafelklassler beginnt heute, Montag, ein neuer Lebensabschnitt. In Kärnten muss jedes 20. Kind in die Vorschule, in Salzburg jedes Vierte. Nun wurden bundesweite Standards definiert.