"Bequemlichkeit und Überbehütung" "Elterntaxis" sorgen für Verkehrschaos vor Schulen

In keinem anderen Bundesland kommen so viele Kinder per Auto in die Schule. Verkehrschaos und Staus sind die Folge. In zweieinhalb Wochen wird der tägliche Wahnsinn wieder beginnen.