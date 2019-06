Kärnten und Osttirol Kärntner Hitze-Rekord knapp verfehlt

Kärntner Hitzepol war am Mittwoch Dellach/Drau mit 35,6 Grad. Hier war es an einem Junitag noch nie so heiß. Auch am Weißensee und auf dem Katschberg purzelten regionale Rekorde. Der Kärnten-Rekord von 35,8 Grad wurde verfehlt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Wörthersee hat aktuell 23 Grad © Traussnig

Ab ins kühle Nass! So hält man die aktuellen Temperaturen am besten aus. Gestern purzelten in Kärnten regionale Hitzerekorde. So war es am Weißensee mit 31,6 Grad an einem Junitag noch nie so heiß wie am Mittwoch. Der alte Rekord von 31,0 Grad datiert am 30. Juni 1950, wie Paul Rainer von der Zamg mitteilt.