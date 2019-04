Ein Neues Gesetz erleichtert in diesem Schuljahr Maßnahmen gegen chronisches Schulschwänzen. In Kärnten gab es im Herbstsemester einen leichten Anstieg.

© Vectorfusionart - stock.adobe.com

Der sogenannte Fünf-Stufen-Plan war bei Lehrern und Direktoren nicht gerade beliebt. Ist ein Schüler unentschuldigt dem Unterricht ferngeblieben, gab es Gespräche, schriftliche Vereinbarungen, Einbindung des schulpsychologischen Dienstes, des Schulleiters, des (damaligen) Landesschulrates und am Ende eines oft monatelangen Prozesses eine Anzeige. Viel zu langwierig und in der Praxis so auch kaum umsetzbar, kritisierten Lehrergewerkschafter.