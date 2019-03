Nach einem vermutlich durch eine infizierte Bluttransfusion ausgelösten Todesfall in einem Krankenhaus in Klagenfurt läuft jetzt die Suche nach dem Spender.

© Kasto - Fotolia

Eine Probe der vermutlich mit dem Malaria-Virus infizierten Blutspende wird gerade in Wien untersucht. Noch steht laut Rotem Kreuz nicht endgültig fest, wie sich eine 86-jährige Patientin im Elisabethinenkrankenhaus in Klagenfurt mit der Krankheit infizieren konnte. Wie berichtet wurden der Frau während einer Hüftoperation Transfusionen verabreicht. Die Patientin ist daraufhin an Malaria erkrankt und verstorben.

