Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch die Zunahme des Lkw-Verkehrs erhöhe die Gefahr an tödlichen Unfällen mit Lkw (Symbolfoto) © Manfred Steinbach - stock.adobe.

Der tödliche Unfall mit einem neunjährigen Buben in Wien löste österreichweit eine Debatte über verpflichtende Abbiegeassistenten in Schwerfahrzeugen aus. Jetzt hat der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) auch Zahlen aus Kärnten veröffentlicht, die zeigen, wie oft Lkw in tödliche Unfälle verwickelt sind. Demnach sei an jedem siebenten solcher Unfälle ein Schwerfahrzeug beteiligt - und das, obwohl sie an nicht einmal drei Prozent der Verkehrsunfälle in Kärnten beteiligt waren, heißt es laut VCÖ. In den vergangenen Jahren seien 14 Prozent der Verkehrstoten durch Unfälle mit Lkw zu beklagen gewesen.