Die Vorbereitung des "Seniorentickets", mit dem das Land öffentliche Verkehrsmittel für Kärntner Senioren günstiger machen will, schreiten voran. Nächste Woche soll das Modell berechnet werden.

Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel seien in Kärnten insbesondere für Pendler zu teuer, kritisiert die FPÖ. Die SPÖ verweist auf Förderung © Weichselbraun/Kleine Zeitung

In einer Aussendung kritisierte FPÖ-Klubobmann Gernot Darmann am Dienstag, dass das "Seniorenticket" auf Eis liege. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) habe bei der Eröffnung der Herbstmesse 2018 die baldige Umsetzung des günstigen Tickets für öffentliche Verkehrsmittel versprochen, jetzt gehe aber nichts weiter, sagt Darmann. Nun konterten die Koalitionsparteien: Im Gegenteil, die Vorarbeiten zum Ticket, mit dem Kärntens Senioren öffentliche Verkehrsmittel vergünstigt nutzen können sollen, würden voranschreiten. "Das war damals ein klarer Auftrag des Landeshauptmannes. Derzeit laufen in den zuständigen Büros die Gespräche", sagt Kaisers Sprecher Andreas Schäfermeier.

