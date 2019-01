Kleine Zeitung +

Kärnten und Osttirol Am Wochenende erwartet uns bis zu ein Meter Neuschnee

Am Freitag erfasst das Tief Pirmin vor allem den Süden Österreichs. Während es in Kärnten und Osttirol schneit, bringt Föhnsturm nördlich der Alpen und sogar in Wien Temperaturen von bis zu 15 Grad Celsius.