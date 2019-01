Aus für 50-Minuten-Stunde?Nach der Bildungsreform bleibt kein Stein auf dem anderen

Facebook

Kärntens Schulen stehen umfassende Neuerungen bevor (Symbolfoto) © Kzenon - Fotolia

Mit dem Bildungsreformgesetz 2017 wurde das Schulsystem in Österreich auf neue Beine gestellt. Auch Kärnten hat nun eine Bildungsdirektion, die den Landesschulrat ersetzt. Jetzt wird das pädagogische Konzept umgesetzt. Und dabei bleibt kein Stein auf dem anderen. „Mit 1. Jänner wurden die Agenden von Bundes- und Landesschulen in einer Behörde zusammengeführt. Das ist jetzt abgeschlossen. Wir haben ein neues Logo, neue Türschilder, eine neue Geschäftseinteilung, einen einheitlichen Internetauftritt und ein neues E-Mail- und Telefonsystem“, sagt Bildungsdirektor Robert Klinglmair.

Was noch fehlt, ist eine gemeinsame Zentrale: „Dafür suchen wir nun ein geeignetes Gebäude.“ Derzeit ist die Bildungsdirektion in der 10.-Oktober-Straße in Klagenfurt untergebracht, einzelne Abteilungen befinden sich aber im Amt der Kärntner Landesregierung. Der Umzug in ein neues, gemeinsames Haus ist noch in diesem Jahr geplant. Und dort wird eine Abteilung mehr als in anderen Bundesländern einziehen: Denn in Kärnten gibt es, ebenso wie im Burgenland, eine eigene Verwaltungseinheit für Minderheitenschulwesen.

Hier ist derzeit die Bildungsdirektion untergebracht Foto © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Lehrer werden geschult

Als eine wesentliche Neuerung sieht Klinglmaier, dass nun auch Schüler der zehnten und nicht nur wie bisher der neunten Schulstufe die Polytechnische Schule zur weiteren beruflichen Orientierung besuchen dürfen. Damit wird verhindert, dass negativ beurteilte Schüler aus anderen höheren Schulen plötzlich aus dem Schulsystem fallen.

Neu ist auch die Funktion der Schulqualitätsmanager. Diese werden die Schulen, die durch das Autonomiepaket mehr Eigenverantwortung haben, bei der Umsetzung der Neuerungen, aber auch bei der Konzeption von Maßnahmen zur Steigerung der Bildungsqualität unterstützen (detaillierte Informationen dazu im Kasten unten). Weiters bietet man den Lehrern Schulungen an. Vor allem für Direktoren wird das wichtig, da auf diese zum Beispiel durch die Abschaffung der klassischen Schulstunde neue organisatorische Aufgaben zukommen, und sie darüber hinaus nun Personalentscheidungen treffen müssen.

Schulleiter, die neu bestellt werden, müssen ab sofort verpflichtend einen Hochschullehrgang absolvieren, der einschlägige Führungs- und Managementkompetenzen vermittelt. Die vollständige Umsetzung dieser Neuerungen sei ein jahre- wenn nicht sogar jahrzehntelanger Prozess, sagt Klinglmair.

Pilot-Schulcluster noch heuer

Noch mehr Verantwortung kommt auf Leiter der neuen Bildungszentren zu. Denn ab sofort ist es möglich, mehrere Schulen unter einem so genannten Cluster zu vereinen. Der erste Pilot-Cluster, mit dem man Erfahrungen sammeln will, soll noch heuer in Kärnten eingerichtet werden, sagt Klinglmair. Wo, ist noch Verhandlungssache: „Wir schauen uns an, wo das Sinn macht. Natürlich muss die Schule selbst auch zustimmen.“

Derzeit noch nicht vom Nationalrat beschlossen ist die Leistungsbeurteilungsverordnung. Diese sieht vor, dass ab der zweiten Klasse Volksschule wieder einheitlich die Ziffernnote eingeführt wird, allerdings in Kombination mit einer detaillierten verbalen Leistungsbeurteilung. Der Beschluss soll noch heuer fallen.

Mehr Ganztagsschulen und Kooperationen Bisher gab es in jedem Bundesland zwei für Schulen zuständige Behörden – eine für die dem Land unterstellten Pflichtschulen und eine für die Bundesschulen, also AHS und BHS. Jetzt wurden beide unter einer Bildungsdirektion zusammengefasst. Personen oder Agenden aus Wien wurden nicht in die Bundesländer ausgelagert. Bildungsdirektor ist Robert Klinglmair. Die Ansprechpartner in den Ämtern bleiben gleich. Allerdings gibt es neue Telefonnummern und E-Mail-Adressen, die auf der neu gestalteten Homepage der Bildungsdirektion unter www.bildung-ktn.gv.at abrufbar sind. Die Schulen haben nun mehr Eigenverantwortung übertragen bekommen, der Bildungsdirektor gibt aber gewisse Schwerpunkte vor. Klinglmair etwa ist es wichtig, Ganztagsschulen und Bildungszentren in Form von sogenannten Clustern auszubauen. In einem Cluster werden zwei bis maximal acht Schulen zusammengefasst, die nicht mehr als fünf Kilometer voneinander entfernt liegen dürfen. Weitere Schwerpunkte sind unter anderem Bildungs- und Datenmonitoring, Digitalisierung, Kooperationen mit Wirtschaft und Wissenschaft sowie die Förderung von Auslandspraktika. Auch die Zusammenarbeit von Schulen wird forciert.

Flexible Schulstunden und Personalhoheit Das Schulautonomiepaket ist seit 1. September 2018 in Kraft. Neu ist etwa die Möglichkeit, Schulstunden flexibel zu gestalten. Eine 50-Minuten-Stunde ist nicht mehr Pflicht, stattdessen können je nach Bedarf Stunden geblockt oder andere Einheiten geschaffen werden. Auch ist es möglich – etwa in Gemeinden mit vielen auspendelnden Eltern – den Schulbeginn auf frühestens 7 Uhr vorzuverlegen. Derzeit war dieser auf 8 Uhr festgesetzt und in gewissen Schulen mit Ausnahmeregelungen früher angesetzt. Eine weitere wichtige Neuerung ist die Personalauswahl, die nun den Schulen obliegt. Das heißt, Direktoren laden, wenn eine Stelle frei ist, selbst Bewerber ein und führen Bewerbungsgespräche. Dann muss die Schule ihre Entscheidung schriftlich begründet an die Behörde weiterleiten. Denn die letzte Entscheidung fällt nach wie vor dort. Die Parteienstellung der Bewerber wird aber abgeschafft, was den Entscheidungsprozess beschleunigen soll. Im Autonomiepaket enthalten sind auch die autonomen Tage, die schon vor der Reform bestanden haben. Seit Herbst 2018 beschließt das Schulforum bis zu sechs freie Tage, Pflicht ist das aber keine. Jene nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam sind üblicherweise vorgegeben.

Qualität soll besser werden Kärnten wird nun in die Bildungsregionen Ost und West geteilt, die von je einem Leiter geführt werden. Diese Leiter werden die neuen Fachstäbe unterstützen, in denen sogenannte Schulqualitätsmanager arbeiten. So heißen künftig die Schulinspektoren, von denen es derzeit in Kärnten 19 gibt. Am Personal wird sich nichts ändern, auch die Regions- und Fachstabsleiter stammen aus diesem Team. Die Aufgaben und die Organisationsstruktur sind aber völlig neu. Bisher waren die Schulinspektoren reine Aufsichtsorgane. In Zukunft erarbeiten die Qualitätsmanager unter anderem individuelle Konzepte, um die Bildungsqualität am jeweiligen Schulstandort zu verbessern, unterstützen die Schulen bei der Umsetzung des Autonomiepakets oder bei bestimmten Schwerpunkten. „Der Sinn soll sein, dass man sich gemeinsam anschaut, was wir tun können, damit wir die Bildungsqualität verbessern“, sagt Klinglmair.

Wird es Herbstferien geben? Mit dem Reformgesetz haben die Herbstferien nichts zu tun. Dafür müsste ein anderes Bundesgesetz geändert werden, über das die Bundesregierung noch verhandelt. Derzeit sehe es aber ganz danach aus, dass die Politik sich dafür entschließen wird, vermutet Klinglmair. Schulautonome Tage sind davon unabhängig, sie bestehen weiter.

Kann man wirklich sitzen bleiben? Jein. Schüler ab der 2. Klasse Volksschule müssen bei negativer Leistungsbeurteilung die Klasse wiederholen. Gleichzeitig können höhere Schulen die modulare Oberstufe einführen, die es ermöglicht, Unterrichtsfächer in Modulen zu absolvieren. Dort gibt es kein Sitzenbleiben. Klinglmair hält diese Lösung für inkonsistent: „Wenn jemand eine Klasse wiederholt, setzt sich eine Abwärtsbewegung in Gang.“

