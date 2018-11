Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Wetter hat sich scheinbar im Monat geirrt - es ist um sechs Grad zu warm © Peutz, Fuchs (2), Hautzenberger/KK

In den Gärten dröhnen Rasenmäher und summen Bienen, im Wald schießen Schwammerl und an den Seen sieht man Sonnenanbeter und ein paar hart gesottene Badegäste. Ein typischer Frühling in Kärnten – wäre nicht November. Derzeit ist es um sechs Grad wärmer als im Durchschnitt. „Föhn sorgt für diese Temperaturen“, sagt Paul Rainer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) in Klagenfurt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.