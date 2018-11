Niederschläge werden laut Prognosen noch weiter anhalten. Erst am Samstag gibt es eine leichte Entspannung der Situation.

Das Tief hängt weiter über Oberkärnten © ZAMG

Das Wetter meint es nicht gut mit den Menschen in den von Hochwasser und Überschwemmungen betroffenen Gebieten in Oberkärnten. Nach den heutigen Regenfällen nimmt der Niederschlag auch am Freitag nicht ab. Laut Trend der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) können die Regenfälle mitunter wieder heftig ausfallen.