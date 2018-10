Facebook

Elf schulfreie Tage sind ab 25. Oktober möglich - auch ohne Verordnung © SUJET/APA/HARALD SCHNEIDER

Die neue Bundesregierung plant die Einführung, es wird viel darüber diskutiert und der Begriff breitet sich auch auf den Websites von Schulen aus: „Herbstferien“.

Zum Beispiel hat das BRG Wolfsberg oder das BG/BRG Lienz in ihrem aktuellen Terminkalender „Herbstferien“ stehen und dafür die Zeit von 26. Oktober bis 4. November verbucht. Zehn freie Tage ohne Unterbrechung: Das macht schon was her, ist aber derzeit nur mithilfe von Feiertagen und dem Einsatz von schulautonomen Tagen möglich. Etliche höhere Schulen in Kärnten machen es so wie Wolfsberg und Lienz, einige nehmen die kleine Variante und unterbrechen den Unterricht zum Beispiel von 31. Oktober bis 4. November. Vieles ist möglich, man muss nur gekonnt den Terminkalender benutzen.