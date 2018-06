No Borders Festival

Die Welt ist für viele Fans noch immer eine Scheibe © Fotolia

Das macht gute Laune: Kruder & Dorfmeister, internationales Aushängeschild der österreichischen Musikszene, stellen sich zu zweit hinter ihre "Mischmaschine" und geben eines ihrer ganz seltenen Live-Sets beim "No Borders Festival" in Tarvis - Eintritt frei! Ihr kürzlicher Auftritt in Graz war bekanntlich restlos ausverkauft, jetzt gibt es für alle Downbeat-Fans eine zweite Chance - das bringt Entspannung.

