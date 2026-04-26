Nachdem es bereits am Samstag eine Reihe von teils schweren Motorradunfällen gegeben hat, ereignete sich am Sonntag ein weiterer: Um 13 Uhr war eine 58-jährige Oberösterreicherin auf ihrem Motorrad auf der Wurzenpassbundesstraße (B109) im Kreuzungsbereich mit der Kärntner Bundesstraße (B83) im Bezirk Villach-Land unterwegs. Sie fuhr vom Wurzenpass kommend in Richtung Fürnitz. Vor ihr fuhr ein Auto, das im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt anhalten musste.

Motorradfahrerin schwer verletzt

Aus bislang unbekannter Ursache übersah die Motorradlenkerin diesen Bremsvorgang, fuhr mit ihrem Fahrzeug auf das Heck des vor ihr fahrenden Autos auf , und kam zu Sturz. Die 58-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins LKH Villach eingeliefert.

Die B83 war für die Dauer der Unfallaufnahme für rund 20 Minuten in beide Richtungen gesperrt. Neben der Rettung und der Polizei stand die Freiwillige Feuerwehr Siebenbrünn/Riegersdorf mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz.