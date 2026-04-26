Ein kühler Morgen in Villach. Noch liegt Tau auf den Beeten im Regenbogenland, während die ersten Hände schon in der Erde arbeiten. Jemand gießt vorsichtig Jungpflanzen, ein paar Meter weiter wird gelacht. Es ist ein Ort, an dem vieles gleichzeitig passiert – Gemeinschaft, Begegnung zwischen Kulturen, aber auch innovative Landwirtschaft im Einklang mit der Natur.

Dass dieser Garten Teil eines österreichweiten Forschungsprojekts ist, merkt man ihm in seiner ruhigen Präsenz nicht an. Und doch führt genau hier eine Spur hin zu den großen Fragen unserer Zeit.

„Scale“ heißt das Projekt, das hinter dieser Spur steht. Ins Leben gerufen von der Universität für Bodenkultur Wien, der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung, Joanneum Research und dem Umweltbundesamt, gefördert vom Klima- und Energiefonds. Als das Konsortium seinen Antrag einreichte, stieß es auf offene Ohren. Denn die Idee dahinter trifft einen Nerv: Klimaschutz nicht isoliert zu denken, sondern als Teil eines umfassenden gesellschaftlichen Wandels.

Forschungseinheiten quer durch Österreich

Seit November 2025 wird geforscht, zwei Jahre lang, quer durch Österreich. Im Zentrum stehen drei Initiativen, die beispielhaft für verschiedene Zugänge zu nachhaltigem Wandel sind: das Regenbogenland Villach, der Behlehof als Mehrgenerationen-Wohnprojekt in Oberösterreich sowie die KooLaWi OG, ein solidarisches Landwirtschaftsmodell in der Steiermark. In der Forschung gelten sie als „Nischeninitiativen“ – Projekte, die aus Engagement entstehen und neue Formen des Zusammenlebens, Wirtschaftens oder Produzierens erproben. Sie zeigen, dass Alternativen möglich sind, bleiben aber oft lokal begrenzt. Es fehlt an Sichtbarkeit, Vernetzung und struktureller Unterstützung.

Mit diesen Schwierigkeiten sieht sich auch das Regenbogenland Villach konfrontiert. „Ich hatte heuer schon überlegt zu reduzieren, wenn sich nichts bewegt. Wir hoffen auf mehr Aufmerksamkeit, darauf dass unsere Arbeit nach 18 Jahren gesellschaftlich und politisch stärker anerkannt wird“, sagt die 59-jährige Geschäftsführerin Silvia Lackner. „Die Initiativen stoßen in ihrer Entwicklung irgendwann an ihre Grenzen“, sagt Ines Omann von der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung. „Genau dort setzen wir an. Wir schauen, was sie brauchen, um noch wirksamer zu werden.“

Die Forschenden hören zu und beobachten. Sie führen Interviews, zeichnen Geschichten und Entwicklungen nach und befragen auch die Bevölkerung: Wer kennt diese Initiativen überhaupt? Wer fühlt sich angesprochen? Und warum – oder warum nicht? In Workshops kommen Akteur:innen aus Wissenschaft, Verwaltung und Politik zusammen. Es wird diskutiert, hinterfragt und neu gedacht: Wo liegen die Hürden? Was fehlt? Was würde helfen, um Wirkung zu entfalten?

Landwirtschaft ist nur eines der Themen, das bearbeitet wird © KLZ / Winnie Christine Faust

Zentral ist dabei der Begriff „Skalierung“. Gemeint ist damit nicht nur Wachstum, sondern unterschiedliche Formen der Wirkung: in die Breite, wenn mehr Menschen erreicht werden; in die Höhe, wenn Erfahrungen der Initiativen in Programme und Politik einfließen; oder in die Tiefe, wenn sich Haltungen und Alltagspraktiken verändern.

Bestehende Strukturen hinterfragen

„Wir brauchen Menschen, die outside the box denken“, betont Ines Omann – Menschen, die bereit sind, neue Wege zu erproben und bestehende Strukturen zu hinterfragen. Was können wir von Initiativen lernen, die heute schon anders wirtschaften, leben und zusammenarbeiten?

Zurück im Garten in Villach. Eine Frau kniet im Beet und richtet zarte Pflanzen auf. Neben ihr erklärt jemand geduldig, wie man erkennt, wann geerntet werden kann. Es sind kleine Szenen wie diese, in denen sichtbar wird, worum es „Scale“ eigentlich geht. Dass Transformation nicht nur in Strategien und Programmen stattfindet, sondern in konkreten Orten und im Alltag von Menschen. Ziel des Projekts ist es, Strukturen zu schaffen, in denen mehr Nachhaltigkeitsinitiativen wachsen können. Gleichzeitig sollen die Ergebnisse als Vorlage für andere dienen – als Einladung zum Nachahmen. Die Hoffnung dahinter: dass aus vielen kleinen Ansätzen eine größere Bewegung entsteht. Und vielleicht beginnt dieser Wandel tatsächlich hier. In einem Garten in Villach. Dort, wo Menschen zusammenkommen, Verantwortung übernehmen und zeigen, dass Veränderung möglich ist.