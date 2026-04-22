Dieser Verlust wäre teuer gewesen: Ein Kärntner hätte beinahe eine Steuergutschrift in Höhe von 20.000 Euro verloren, weil er ein Schreiben des Finanzamtes ignorierte. Die Steuerexpertin der Arbeiterkammer-Bezirksstelle Villach konnte aber rechtzeitig eingreifen.

Ein Arbeitnehmer hatte in seinen Steuererklärungen für mehrere Jahre Werbungskosten geltend gemacht. Konkret hatte er die Ausgaben für doppelte Haushaltsführung und Familienheimfahrten abgesetzt. Das Finanzamt forderte daraufhin schriftlich entsprechende Belege an. Da der Mann auf dieses Ersuchen nicht reagierte, erließ das Finanzamt Steuerbescheide ohne Berücksichtigung der geltend gemachten Werbungskosten.

Der Mann wandte sich daraufhin an die Steuerexperten der AK Kärnten. Die Prüfung der Unterlagen durch Kathrin Blümel von der AK-Bezirksstelle Villach zeigte: Der Mann hatte grundsätzlich Anspruch auf die Freibeträge und die Rechtsmittelfrist war zu seinem Glück noch nicht abgelaufen.

„Wir haben umgehend Bescheidaufhebungen beim Finanzamt für vier Jahre beantragt und gleichzeitig die aktuelle Arbeitnehmerveranlagung samt allen erforderlichen Nachweisen eingereicht“, sagt Blümel. Das Ergebnis: Die neuen Bescheide brachten dem AK-Mitglied Steuergutschriften von knapp 20.400 Euro, inklusive der zwischenzeitlich aufgelaufenen Anspruchszinsen. Der gesamte Betrag wurde bereits ausbezahlt.

„Wer elektronische oder analoge Post vom Finanzamt bekommt, sollte diese unter keinen Umständen ignorieren, sondern innerhalb der gesetzten Frist die benötigten Unterlagen zur Verfügung stellen. Bei Fragen hilft unser Steuerteam kostenlos“, so AK-Präsident Günther Goach.