Ein 20-Jähriger und eine 17-Jährige sollen sich Falschgeld besorgt und in Villach in Umlauf gebracht haben. 98 Stück 50-Euro-Banknoten und 80 Zehn-Euro-Scheine wurden von der Polizei im Herbst 2025 in der Wohnung des Angeklagten sichergestellt, wo er mit der 17-jährigen Freundin lebte. Es ist nur eine von vielen Straftaten, die dem vorbestraften 20-Jährigen am Dienstag im Gerichtssaal am Landesgericht Klagenfurt angelastet werden.

Vor Prozessbeginn hatte Richter Uwe Dumpelnik zahlreiche Schreiben erhalten, dass die Angeklagten ihr Fehlverhalten einsehen würden und nun einen neuen Weg einschlagen wollten. Doch im Gerichtssaal ist kaum ein reumütiges Geständnis zu hören. Vielmehr sehen sich die Angeklagten als Opfer einer Intrige.

Falschgeld

Sie hätten „nur“ die Zehn-Euro-Banknoten bei Temu bestellt, die „50er“ gehörten einem Freund. „Ich habe ihn bei mir wohnen lassen, aber nach zwei Wochen rausgeschmissen, weil er Freunde mitbrachte, die sich am Kühlschrank bedienten“, erklärt der 20-Jährige. Aus Rache hätten er und dessen Freund ihn bei der Polizei angezeigt. Tatsächlich solle nur der Rausgeschmissene versucht haben, das Falschgeld in echtes umzutauschen. Sie hätten das Spielgeld lediglich für Fotos auf Instagram und zum Pokern genutzt, beschwören die Angeklagten.

Körperverletzung

„Aber da gibt es noch andere Vorwürfe gegen Sie. Was war da im Spar?“, fragt Dumpelnik. „Ja, das gebe ich zu und es tut mir leid.“ Gemeinsam mit der Freundin leerten sie im Supermarkt Getränkeflaschen und kassierten dann das Leergut. Man sei knapp bei Kasse gewesen und wollte Essen kaufen. Einen Ladendetektiv, der sie stellte, trat und schlug der 20-Jährige, bevor er flüchtete. Der Mann musste ins Krankenhaus, weil er Schürfwunden und kurzzeitig einen Tinnitus erlitten hatte.

Diebstahl

„Und der Fall mit der Bankomatkarte?“, fragt der Richter. „Mein Freund hat sie mir beim Fortgehen zum Aufpassen gegeben, weil er keine Brieftasche hatte“, erklärt der 20-Jährige. Es sei ihm nicht aufgefallen, dass er sie dann einen Monat hatte und damit „versehentlich“ in einer Fastfoodkette gezahlt habe. Das Geld habe er dann wieder zurücküberwiesen. Erst als ihn der ehemalige Freund im Zeugenstand belastet und mit Chatnachrichten belegen kann, dass der Angeklagte den Besitz der Karte bestritt, gibt er – nach Beratung mit seinem Verteidiger – den Diebstahl zu. „Ich hatte das wohl falsch in Erinnerung.“

Sachbeschädigung

Auch bei einer Sachbeschädigung eines Autos weicht die Erinnerung erneut von der des Opfers ab. „Ich dachte, er wollte mich überfahren, da habe ich reflexartig zum Schutz dagegen getreten.“ Zwar stand der Angeklagte vor dem Auto, doch der Lenker war dabei, im Retourgang den Parkplatz zu verlassen, wie er im Zeugenstand erklärt. „Wie kam dann der ‚reflexartige‘ Schutztritt zustande“, will der Richter wissen. „Das habe ich dann wohl falsch wahrgenommen“, gibt der 20-Jährige an.

Drohung

„Und die Drohung?“ Nach der Vernehmung bei der Polizei soll der Angeklagte den Freunden, die ihn angezeigt hatten, zugerufen haben: „Ihr habt Glück, dass ihr vor der Polizei seid, sonst würd ich euch die Fresse einschlagen.“ Auch davon will er im Gerichtssaal nichts wissen. Er habe mit seiner Mutter telefoniert, eine geraucht und versucht, die beiden zu ignorieren. „Wer soll Ihnen das jetzt wieder glauben? Die beiden hatten Sie gerade angezeigt und Ihnen war das Telefonat mit der Mutter wichtiger? Sie geben nur zu, was schon schwarz auf weiß gegen Sie vorliegt. Wo ist die angekündigte Reue, der neue Weg, den Sie einschlagen wollen?“, wirft der Richter dem Angeklagten vor.

Vertagung

Die Wahrheit wird am Dienstag nicht mehr geklärt. Die Freunde, die bei der Polizei Anzeige erstattet hatten, erscheinen als Zeugen nicht vor Gericht. Der Prozess muss vertagt werden. Für die Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.