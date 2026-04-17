Die Männer mit dem „richtigen Schmäh“ nehmen, schlagfertig sein und die beste Leistung zeigen – das ist das Konzept, mit dem Sophie Stückler (24) in einer traditionellen Männerdomäne beruflich durchstarten konnte. Die Reichenfelserin hat im Vorjahr ihre Meisterprüfung erfolgreich absolviert und bekam am Donnerstag dafür ihren Meisterbrief verliehen.

Vom Kindheitstraum in der Männerdomäne

Dass sie diesen für viele vielleicht unkonventionellen Weg einschlägt, war schon früh klar: „Wir haben eine Tischlerei zuhause, sind ein Familienbetrieb. Schon als Kleinkinder haben meine Schwester und ich viel mit Holz in Papas Werkstatt gebastelt“, erklärt Stückler. Später entschied sie sich, das auch beruflich zu verfolgen, und die Fachschule für Tischlerei und Tischlereitechnik in Mödling zu besuchen. „Viele ziehen fürs Studium weg von zuhause. Ich bin eben schon früher weggezogen, um später in den elterlichen Betrieb zurückzukehren.“

Sophie Stückler mit ihren Eltern vor dem Familienbetrieb © Privat

Der Plan ging auf, die Schule und das Berufsfeld gefielen ihr. Nach erfolgreichem Abschluss arbeitete sie für zwei Jahre in einem anderen Tischlerbetrieb, bevor sie nach Kärnten zurückkam und dort im Familienbetrieb Kreativmöbel Stückler einstieg. Doch für sie war klar, dass sie sich nicht ausruhen, noch einen Schritt weitergehen möchte. „Warum eigentlich nicht Tischlermeister?“, fragte sie sich und fand darauf keine Antwort. Zweifel gab es zwar immer wieder, doch am Ende ging sie den mutigen Schritt und meldete sich beim WIFI in Klagenfurt an.

„Es war eindeutig die richtige Entscheidung. Es hat viel besser funktioniert als zuerst gedacht. Die Prüfungen habe ich immer auf Anhieb geschafft, mein Meisterstück wurde sogar zum zweitbesten von ganz Österreich gewählt“, erklärt Stückler, die die einzige Frau unter den 17 Teilnehmenden beim Tischlereimeisterkurs war, stolz. Kreiert hat sie damals ein Barmöbelstück, das sich wirklich sehen lassen kann.

Unternehmen des Vaters übernehmen

Mittlerweile wächst sie im Familienbetrieb immer stärker auch in den Bereich der Geschäftsführung, wird das Unternehmen planmäßig in den kommenden Jahren übernehmen – natürlich ganz zur Freude des Vaters. „Ich habe gedacht, dass ich für all das zu jung und zu unerfahren bin. Ich bin froh, dass ich mich nicht habe vom Weg abbringen lassen“, sagt die 24-Jährige.

© Privat

Am Donnerstag erhielt Sophie Stückler feierlich im Casineum Velden ihren Meisterbrief überreicht. „Damit kann ich das Kapitel abschließen und mich auf das freuen, was nun kommt. Freude und Erleichterung sind schon grenzenlos.“