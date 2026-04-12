Im Rahmen der Freizeitmesse in Klagenfurt geht es derzeit auch wieder im „Gaudepark“ rund. Im Vergnügungspark kam es Samstagabend jedoch zu einem Zwischenfall, der laut Landespolizeidirektion Kärnten zum Glück glimpflich ausging. Bei einem der Fahrgeschäfte war plötzlich ein Stahlseil gerissen. Vier Jugendliche wurden leicht verletzt, sie erlitten Abschürfungen. Die Leichtverletzten wurden aus geringer Höhe von den Bediensteten mit einer Leiter aus dem Fahrgeschäft geholt. Laut Polizei soll nun ein Sachverständiger klären, warum das Seil gerissen ist.

Unfall im Wiener Prater

Auch im berühmtesten Vernügungspark Österreichs, dem Wiener Prater, kam es am Samstag zu einem Zwischenfall mit Verletzten. Dort war ein Waggon der „Wiener Hochschaubahn“, auch „Zwergerlbahn“ genannt, entgleist. Zwei Frauen, beide 63 Jahre alt, wurden von der Berufsrettung verletzt ins Spital gebracht, sie dürften Prellungen erlitten haben. Drei weitere Fahrgäste, zwei 39-jährige Frauen und ein 46-jähriger Mann, mussten nach der Erstversorgung nicht ins Krankenhaus.

„Aufgrund einer Fehleinschätzung der Fahrzeugführerin“ sei der Zug vor Ende der Fahrt zu schnell gewesen, teilten die Betreiber der Hochschaubahn der APA mit. „Da die Notbremseinrichtung nicht betätigt wurde, entgleiste der erste Waggon.“

Fotos vom Gaudepark