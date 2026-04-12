Kurz vor Mitternacht war am Samstag ein 67 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Feldkirchen mit seinem Pkw auf der Turracher Straße B95 in Richtung Himmelberg unterwegs. Wie die Polizei Sonntagfrüh mitteilte, hielt der Lenker im Bereich Pichlern sein Auto an einer Bushaltestelle an. Er stieg aus, ohne die Handbremse zu betätigen. Das Fahrzeug setzte sich daraufhin in Bewegung und stieß den Mann zu Boden, der 67-Jährige wurde teilweise überrollt.

Das Auto rollte über die gesamte Fahrbahn weiter und prallte gegen die Mauer eines Wohnhauses. Dessen Fassade, sowie ein dort abgestellter Pkw wurden beschädigt. Der schwer verletzte Mann wurde von einem nachkommenden Fahrzeuglenker entdeckt. Er leitstete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Der 67-Jährige wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht.