Erst vor wenigen Tagen fing ein Radlader bei einem Sägewerk in Fürnitz Feuer. Jetzt kam es zu einem ähnlichen Zwischenfall im Stadtgebiet von Wolfsberg. Am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr geriet aus bisher unbekannter Ursache ein Radlader auf einem Firmengelände in Brand. Das Feuer war im Bereich der Fahrerkabine während der Fahrt ausgebrochen. „Der 41-jährige Maschinenführer aus Wolfsberg konnte den Lader zum Stillstand bringen und aus dem Fahrzeug flüchten“, informierte die Polizei am Abend.

Der Mann erlitt jedoch eine Rauchgasvergiftung und wurde von der Rettung ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Der in Vollbrand stehende Radlader wurde von den Feuerwehren Wolfsberg, St. Johann und St. Margarethen gelöscht. Die Feuerwehren standen mit insgesamt 60 Kräften im Einsatz.