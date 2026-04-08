Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Mehrparteienhaus im Bezirk Klagenfurt-Land beordert, nachdem ein Mann in der Wohnung seiner Mutter randalierte. Vor Ort konnte ein 33-jähriger Mann angetroffen werden. Laut Angaben der 57-jährigen Mutter war es zuvor zu einer Rangelei gekommen, nachdem der Mann Geld gefordert hatte. Die Frau blieb dabei unverletzt.

Der Mann verhielt sich gegenüber den einschreitenden Beamten zunehmend aggressiv und bedrohte diese mit einem schweren Kristallglas. Die Schnelle Interventionsgruppe wurde unterstützend hinzugezogen. Der Mann war weiterhin aggressiv und warf ein Smartphone in Richtung der Polizisten, sodass diese ausweichen mussten.

Taser eingesetzt

Daraufhin versuchte der 33-Jährige die Polizisten mit dem schweren Kristallglas anzugreifen, woraufhin diese den Taser gegen den Mann einsetzen mussten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Nach medizinischer Versorgung wurde er in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Weitere Erhebungen werden geführt.