In den Südtiroler Dolomiten ist am Montag von österreichischen und deutschen Skitourengehern eine Leiche entdeckt worden. Der Fundort soll sich in den Bergen zwischen Gröden und Villnöß befinden, berichteten Südtiroler und Tiroler Medien. Die Person dürfte von einer Lawine erfasst und verschüttet worden sein, hieß es. Gesicherte Informationen zur Identität lagen zunächst nicht vor. Der Rettungshubschrauber Aiut Alpin Dolomites und die Bergrettung Villnöß (CNSAS) rückten zur Bergung aus.

Vermisster Student?

Seit Jänner wurde in dem Gebiet jedoch ein 28-jähriger chinesischer Student vermisst. Er war damals von einer Wanderung nicht in seine Unterkunft in Gröden zurückgekehrt. Suchaktionen blieben ohne Erfolg.