Strahlender Sonnenschein und deutliche Plusgrade am Samstag (St. Andrä/Lavanttal 8,3 Grad, Villach 7,1 Grad): Zumindest wettertechnisch will an diesem ersten Adventwochenende noch nicht so recht Weihnachtsstimmung aufkommen. Dass das auch anders gehen kann, zeigte etwa die erste Adventwoche vor drei Jahren. 2021 präsentierten sich Kärnten und Osttirol tief verschneit. Mehr als 30 Zentimeter wurden in Klagenfurt oder auch in Hermagor gemessen - und die Schneedecke hielt sogar bis Weihnachten. Davon ist, zumindest aus derzeitiger Sicht, heuer keine Spur. UBIMET-Meteorologe Konstantin Brandes: „Es schaut leider sehr mau aus.“ Heißt: In den kommenden zehn Tagen sieht es mit einem Wintereinbruch schlecht aus.

Am Dienstag streift uns zwar eine Front aus dem Westen, geringe Mengen an Neuschnee sind aber maximal bis auf 1000 Meter Seehöhe möglich. „Danach geht es eher wieder trocken weiter“, so Brandes. Für größere Neuschneemengen im Süden bräuchte es ein Italientief. Ein solches ist aktuell aber nicht in Sicht.

Weiße Weihnachten?

Bis Weihnachten könne sich aber, so der Meteorologe, noch viel tun. Auch wenn wir uns in Zeiten des Klimawandels wohl daran gewöhnen werden müssen, dass weiße Weihnachten immer seltener werden. Brandes: „Wobei in den Landeshauptstädten Klagenfurt und Innsbruck die Chancen noch am größten sind.“