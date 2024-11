Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag in Goggerwenig (Gemeinde St. Georgen am Längsee) im Bezirk St. Veit: Zwei Fahrzeuge stießen frontal zusammen, zwei Personen wurden schwer verletzt und kamen auf die Intensivstation. Bei den Unfallopfern handelte es sich um einen 18-jährigen Mann und eine 67-jährige Frau.

Gute Nachrichten

Nun gibt es gute Nachrichten aus dem Klinikum Klagenfurt: „Der Mann konnte die Intensivstation bereits verlassen. Und auch die Patientin wird in Kürze von der Intensivstation verlegt“, sagt Kabeg-Sprecherin Kerstin Wrussnig.

Mann lag auf der Straße

Der 18-jährige Fahrzeuglenker aus der Gemeinde Eberstein war auf der Seeberg Straße auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit dem entgegenkommenden PKW der 67-jährigen Frau aus Brückl frontal kollidiert. Infolge des Aufpralls wurde der nicht angegurtete Mann aus dem Fahrzeug geschleudert und kam auf der Fahrbahn schwer verletzt zum Liegen. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurde von der Feuerwehr mittels Bergeschere aus dem Wrack geborgen.

Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort © FF St. Veit

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Launsdorf, St. Donat, St. Veit/Glan und Thalsdorf sowie die Polizei, das Rote Kreuz und der Notarzthubschrauber.